The highest-value homes in Naples

Every city has its showpiece homes — the ones that define luxury living. And as prices continue to rise across the U.S., the most valuable properties showcase just how high local markets can go. The high-end housing market in particular has reached new heights in 2025, with the typical luxury home selling for a record $1.35 million in March. The million-dollar price tag no longer even qualifies as "luxury" in most places.

So, what do Naples' most glamorous homes look like? To find out, Redfin Real Estate found the city's highest-value homes based on their Redfin Estimate.

#1. 20 14Th Ave S, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $81,508,107

- Beds: 0

- Baths: not available

- Square feet: 4,822

#2. 2500 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $67,893,149

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 1,668

#3. 2700 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $65,690,511

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 6,434

#4. 100 Bay Rd, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $51,139,080

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 7,900

#5. 4540 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $47,942,022

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 7,278

#6. 3035 Fort Charles Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $44,594,613

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 1

#7. 3675 Fort Charles Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $43,268,360

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 7,412

#8. 2170 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $41,842,128

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: not available

#9. 3400 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $41,078,810

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 16,772

#10. 860 Admiralty Parade E, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $40,275,738

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 6,567

#11. 3100 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $39,635,758

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 7,942

#12. 2200 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $39,392,296

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 8,846

#13. 4228 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $39,276,867

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 6,663

#14. 1611 Gulf Shore Blvd N, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $38,438,013

- Beds: 6

- Baths: 7

- Square feet: 9,673

#15. 71 18Th Ave S, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $38,266,597

- Beds: 6

- Baths: 4

- Square feet: 5,052

#16. 570 Galleon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $37,444,055

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 8,135

#17. 3880 Rum Row, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $37,052,282

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: not available

#18. 2340 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $37,009,793

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 3,368

#19. 40 32Nd Ave S, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $34,899,187

- Beds: 5

- Baths: 5

- Square feet: 5,277

#20. 550 Admiralty Parade W, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $34,455,925

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 11,999

#21. 4296 Cutlass Ln, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $34,180,507

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 9,375

#22. 4370 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $33,489,229

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 8,221

#23. 2440 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $33,192,833

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 1,663

#24. 1100 Spyglass Ln, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $33,160,522

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 5,065

#25. 3131 Fort Charles Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $32,505,503

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: not available

#26. 3054 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $32,128,935

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 10,122

#27. 2976 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $31,699,972

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 6,533

#28. 3625 Gordon Dr, Naples, FL 34102

- Approximate home value: $31,495,490

- Beds: not available

- Baths: not available

- Square feet: 1,360

Methodology

Redfin Estimate data as of September 11, 2025. Bedroom, bathroom, and square footage data may not be available or accurate. Secondary addresses may not be included. Value estimates may not reflect what the house could actually sell for.

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.