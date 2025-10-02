How much house does $500,000 buy you in North Port?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Ocala, FL. (Sundry Photography // Shutterstock/Sundry Photography // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about North Port?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in North Port right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

1610 22Nd St, Sarasota, FL 34234
- Price: $500,000
- 5 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,625
- See 1610 22Nd St, Sarasota, FL 34234 on Redfin.com

3316 61St Ter E, Ellenton, FL 34222
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,692
- See 3316 61St Ter E, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com

11383 Burgundy Dr, Venice, FL 34293
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,035
- See 11383 Burgundy Dr, Venice, FL 34293 on Redfin.com

14451 Manatee Rd, Parrish, FL 34219
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,650
- See 14451 Manatee Rd, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

2347 123Rd Pl E, Parrish, FL 34219
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,837
- See 2347 123Rd Pl E, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

5505 72Nd Ter E, Ellenton, FL 34222
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,429
- See 5505 72Nd Ter E, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com

2695 S East Ave, Sarasota, FL 34239
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,100
- See 2695 S East Ave, Sarasota, FL 34239 on Redfin.com

2531 Portland St, Sarasota, FL 34231
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,411
- See 2531 Portland St, Sarasota, FL 34231 on Redfin.com

8506 Dove Bog Ter, Parrish, FL 34219
- Price: $499,990
- 3 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,142
- See 8506 Dove Bog Ter, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

4255 Pond Brook Ct, Bradenton, FL 34211
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,790
- See 4255 Pond Brook Ct, Bradenton, FL 34211 on Redfin.com

4464 Calle Serena, Sarasota, FL 34238
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,833
- See 4464 Calle Serena, Sarasota, FL 34238 on Redfin.com

6458 Tailfeather Way, Bradenton, FL 34203
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,046
- See 6458 Tailfeather Way, Bradenton, FL 34203 on Redfin.com

744 Fringed Orchid Trl, Venice, FL 34293
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,043
- See 744 Fringed Orchid Trl, Venice, FL 34293 on Redfin.com

3910 77Th Pl E, Sarasota, FL 34243
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,008
- See 3910 77Th Pl E, Sarasota, FL 34243 on Redfin.com

5462 Chanteclaire, Sarasota, FL 34235
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,951
- See 5462 Chanteclaire, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com

4715 Tivoli Ave, Sarasota, FL 34235
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,933
- See 4715 Tivoli Ave, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com

5101 Pine Shadow Ln, North Port, FL 34287
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,784
- See 5101 Pine Shadow Ln, North Port, FL 34287 on Redfin.com

5955 Ferendina St, North Port, FL 34291
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,684
- See 5955 Ferendina St, North Port, FL 34291 on Redfin.com

2761 Feiffer Cir, Sarasota, FL 34235
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,384
- See 2761 Feiffer Cir, Sarasota, FL 34235 on Redfin.com

905 69Th St Nw, Bradenton, FL 34209
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,223
- See 905 69Th St Nw, Bradenton, FL 34209 on Redfin.com

7615 4Th Avenue Dr Nw, Bradenton, FL 34209
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,315
- See 7615 4Th Avenue Dr Nw, Bradenton, FL 34209 on Redfin.com

751 Nantucket Rd, Venice, FL 34293
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,275
- See 751 Nantucket Rd, Venice, FL 34293 on Redfin.com

14265 17Th Ct E, Parrish, FL 34219
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,961
- See 14265 17Th Ct E, Parrish, FL 34219 on Redfin.com

7641 Quinto Dr, Sarasota, FL 34238
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,693
- See 7641 Quinto Dr, Sarasota, FL 34238 on Redfin.com

108 Winson Ave, Englewood, FL 34223
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,455
- See 108 Winson Ave, Englewood, FL 34223 on Redfin.com

711 W Venice Ave, Venice, FL 34285
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,246
- See 711 W Venice Ave, Venice, FL 34285 on Redfin.com

601 Gulf Dr N, Bradenton Beach, FL 34217
- Price: $499,999
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,122
- See 601 Gulf Dr N, Bradenton Beach, FL 34217 on Redfin.com

804 Poinsettia Ave, Ellenton, FL 34222
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,058
- See 804 Poinsettia Ave, Ellenton, FL 34222 on Redfin.com

9397 Midnight Pass Rd, Sarasota, FL 34242
- Price: $500,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,029
- See 9397 Midnight Pass Rd, Sarasota, FL 34242 on Redfin.com

475 Benjamin Franklin Dr, Sarasota, FL 34236
- Price: $500,000
- 1 bedroom, 1 bathroom
- Square feet: 593
- See 475 Benjamin Franklin Dr, Sarasota, FL 34236 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

0
Comments on this article
0
On AirHits 97.3 - The RHYTHM of Miami Logo
    View All
    1-866-227-9730

    News You Need

    mobile apps

    Everything you love about hits973.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!