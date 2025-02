Recall alert: 1.06M Igloo coolers recalled; could crush, amputate fingers

More than 1.06 million coolers have been recalled.

The Consumer Product Safety Commission announced the recall of more than 1,060,000 Igloo coolers.

The CPSC said the 90 QT. Flip & Tow Rolling Coolers have a tow handle that can trap a person’s fingers between the handle and cooler body and could crush or amputate someone’s fingertips.

The coolers that were recalled came in various colors and were manufactured before January 2024.

They were sold by Costco, Target, Academy, Dick’s and other stores nationwide as well as online on Amazon, Igloocoolers.com and other sites from January 2019 to January 2025, for between $80 and $140.

The following models are being recalled:

Ecocool Latitude 90 Roller

Model number 34776, date code 10/2020 – 12/2023

Latitude 90

Model number 34591, date code 11/2019 – 12/2023

Model number 34608, date code 12/2019 – 12/2023

Model number 49937, date code 08/2018 – 12/2023

Latitude 90 Roller

Model number 34143, date code 07/2021 – 12/2023

Model number 34389, date code 08/2021 – 12/2023

Model number 34424, date code 10/2019 – 12/2023

Model number 34506, date code 08/2021 – 12/2023

Model number 34527, date code 09/2019 – 12/2023

Model number 34577, date code09/2019 – 12/2023

Model number 34578, date code 09/2019 – 12/2023

Model number 34619, date code 01/2020 – 12/2023

Model number 34624, date code 01/2020 – 12/2023

Model number 34734, date code 09/2020 – 12/2023

Model number 34750, date code 09/2020 – 12/2023

Model number 34775, date code 09/2020 – 12/2023

Model number 34799, date code 12/2020 – 12/2023

Model number 34869, date code 06/2022 – 12/2023

Model number 35052, date code 10/2023 – 12/2023

Model number 35053, date code 10/2023 – 12/2023

Model number 35054, date code 10/2023 – 12/2023

Model number 49870, date code 09/2018 – 12/2023

Model number 49928, date code 08/2019 – 12/2023

Model number 49938, date code 09/2018 – 12/2023

Latitude 90 Roller Maxcold

Model number 34241, date code 07/2021 – 12/2023

Model number 34488, date code 03/2019 – 12/2023

Model number 34547, date code 09/2019 – 12/2023

Model number 34553, date code 09/2019 – 12/2023

Model number 34841, date code 05/2021 – 12/2023

Model number 35065, date code 11/2023 – 12/2023

Latitude 90 quart

Model number 50680, date code 09/2023 – 12/2023

Maxcold

Model number 34624, date code 01/2020 – 12/2023

Model number 34776, date code 10/2020 – 12/2023

Model number 50680, date code 09/2023 – 12/2023

Maxcold 90 Roller

Model number 34202, date code 07/2021 – 12/2023

Maxcold Latitude 90

Model number 34624, date code 01/2020 – 12/2023

Model number 34689, date code 03/2020 – 12/2023

Model number 34724, date code 09/2020 – 12/2023

Model number 34789, date code 11/2020 – 12/2023

Maxcold Latitude 90 Roller

Model number 27019, date code 11/2020 – 12/2023

Model number 34752, date code 09/2020 – 12/2023

Model number 34800, date code 01/2021 – 12/2023

Model number 34818, date code 03/2021 – 12/2023

Model number 34993, date code 07/2023 – 12/2023

Powerade

Model number 27019, date code 11/2020 – 12/2023

Roller

Model number 34689, date code 03/2020 – 12/2023

Model number 34724, date code 09/2020 – 12/2023

Model number 34789, date code 11/2020 – 12/2023

Model number 49937, date code 08/2018 – 12/2023

Roller Maxcold

Model number 34591, 11/2019 – 12/2023

Model number 34608, date code 12/2019 – 12/2023

Sportsman 90 Latitude Roller

Model number 34844, date code 04/2021 – 12/2023

If you have the recalled coolers, you should stop using them and contact Igloo for a free replacement handle, the CPSC said.

Call Igloo at 888-943-5182 from 8 a.m. to 5 p.m. ET Monday through Friday, email the company or visit Igloo’s website for more information.

