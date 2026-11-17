Every season in the NFL produces performances that feel less like a single game and more like statistical outliers — explosive outings where quarterbacks pile up passing yards, running backs break off long scoring runs, and receivers turn routine targets into multi-touchdown afternoons. These are the kinds of games that separate good fantasy weeks from historic ones.
Stacker compiled a ranking of the best Tampa Bay Buccaneers fantasy performances in the 2026 season through week 10 using data from Stathead. The list includes the highest single-game fantasy scores by quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends. Players are ranked based on standard fantasy scoring.
Best quarterback fantasy games
#9. Baker Mayfield, November 1, 2026
- Stats: 0 Passing Yards, 0 Passing TDs, 0 Interceptions, 14 Rushing Yards
- Game: TAM vs ATL, 16-0 Win
- Fantasy points: 1.4
#8. Baker Mayfield, October 25, 2026
- Stats: 64 Passing Yards, 1 Passing TDs, 0 Interceptions, 1 Rushing Yards
- Game: TAM vs CAR, 43-13 Win
- Fantasy points: 6.66
#7. Baker Mayfield, November 8, 2026
- Stats: 243 Passing Yards, 0 Passing TDs, 2 Interceptions
- Game: TAM vs CHI, 24-27 Loss
- Fantasy points: 7.72
#6. Jalon Daniels, October 18, 2026
- Stats: 164 Passing Yards, 1 Passing TDs, 2 Interceptions, 39 Rushing Yards
- Game: TAM vs PIT, 19-26 (OT) Loss
- Fantasy points: 10.16
#5. Baker Mayfield, September 27, 2026
- Stats: 217 Passing Yards, 1 Passing TDs, 1 Interceptions, 6 Rushing Yards
- Game: TAM vs MIN, 16-23 Loss
- Fantasy points: 11.28
#4. Jalon Daniels, October 4, 2026
- Stats: 148 Passing Yards, 1 Passing TDs, 2 Interceptions, 55 Rushing Yards
- Game: TAM vs GNB, 14-17 Loss
- Fantasy points: 11.42
#3. Baker Mayfield, September 13, 2026
- Stats: 216 Passing Yards, 0 Passing TDs, 0 Interceptions, 30 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs CIN, 27-33 Loss
- Fantasy points: 11.64
#2. Baker Mayfield, September 20, 2026
- Stats: 182 Passing Yards, 1 Passing TDs, 1 Interceptions, 29 Rushing Yards
- Game: TAM vs CLE, 19-23 Loss
- Fantasy points: 12.18
#1. Jalon Daniels, October 8, 2026
- Stats: 189 Passing Yards, 1 Passing TDs, 0 Interceptions, 23 Rushing Yards
- Game: TAM vs DAL, 24-16 Win
- Fantasy points: 13.86
Best running back fantasy games
#10. Kenneth Gainwell, October 4, 2026
- Stats: 5 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 22 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: TAM vs GNB, 14-17 Loss
- Fantasy points: 8.7
#9. Kenneth Gainwell, October 25, 2026
- Stats: 88 Rushing Yards, 0 Rushing TDs
- Game: TAM vs CAR, 43-13 Win
- Fantasy points: 8.8
#8. Bucky Irving, September 20, 2026
- Stats: 89 Rushing Yards, 0 Rushing TDs, 1 Receiving Yards
- Game: TAM vs CLE, 19-23 Loss
- Fantasy points: 9.0
#7. Sean Tucker, October 25, 2026
- Stats: 52 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs CAR, 43-13 Win
- Fantasy points: 11.2
#6. Bucky Irving, September 13, 2026
- Stats: 45 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 48 Receiving Yards
- Game: TAM vs CIN, 27-33 Loss
- Fantasy points: 13.3
#5. Kenneth Gainwell, November 1, 2026
- Stats: 140 Rushing Yards, 0 Rushing TDs
- Game: TAM vs ATL, 16-0 Win
- Fantasy points: 14.0
#4. Bucky Irving, November 1, 2026
- Stats: 170 Rushing Yards, 1 Rushing TDs
- Game: TAM vs ATL, 16-0 Win
- Fantasy points: 21.0
#3. Bucky Irving, October 25, 2026
- Stats: 106 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 4 Receiving Yards
- Game: TAM vs CAR, 43-13 Win
- Fantasy points: 23.0
#2. Bucky Irving, November 8, 2026
- Stats: 97 Rushing Yards, 2 Rushing TDs, 28 Receiving Yards
- Game: TAM vs CHI, 24-27 Loss
- Fantasy points: 24.5
#1. Bucky Irving, October 8, 2026
- Stats: 165 Rushing Yards, 1 Rushing TDs, 10 Receiving Yards, 1 Receiving TDs
- Game: TAM vs DAL, 24-16 Win
- Fantasy points: 29.5
Best wide receiver fantasy games
#10. Chris Godwin, September 20, 2026
- Stats: 46 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 3 Targets
- Game: TAM vs CLE, 19-23 Loss
- Fantasy points: 5.8
#9. Emeka Egbuka, September 27, 2026
- Stats: 62 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 9 Targets
- Game: TAM vs MIN, 16-23 Loss
- Fantasy points: 6.2
#8. Emeka Egbuka, September 13, 2026
- Stats: 63 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs CIN, 27-33 Loss
- Fantasy points: 6.3
#7. Tez Johnson, October 8, 2026
- Stats: 64 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 1 Receptions, 1 Targets
- Game: TAM vs DAL, 24-16 Win
- Fantasy points: 6.4
#6. Emeka Egbuka, September 20, 2026
- Stats: 16 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 3 Receptions, 5 Targets
- Game: TAM vs CLE, 19-23 Loss
- Fantasy points: 7.3
#5. Tez Johnson, November 8, 2026
- Stats: 76 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 2 Receptions, 5 Targets
- Game: TAM vs CHI, 24-27 Loss
- Fantasy points: 7.6
#4. Ted Hurst, September 27, 2026
- Stats: 40 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 1 Receptions, 3 Targets
- Game: TAM vs MIN, 16-23 Loss
- Fantasy points: 10.0
#3. Tez Johnson, October 25, 2026
- Stats: 33 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 2 Receptions, 2 Targets
- Game: TAM vs CAR, 43-13 Win
- Fantasy points: 10.7
#2. Emeka Egbuka, October 18, 2026
- Stats: 48 Receiving Yards, 1 Receiving TDs, 7 Receptions, 16 Targets
- Game: TAM vs PIT, 19-26 (OT) Loss
- Fantasy points: 10.8
#1. Emeka Egbuka, October 8, 2026
- Stats: 38 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 6 Receptions, 9 Targets
- Game: TAM vs DAL, 24-16 Win
- Fantasy points: 11.2
Best tight end fantasy games
#9. Cade Otton, October 18, 2026
- Stats: 4 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 1 Receptions, 2 Targets
- Game: TAM vs PIT, 19-26 (OT) Loss
- Fantasy points: 0.4
#8. Payne Durham, October 8, 2026
- Stats: 5 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 1 Receptions, 1 Targets
- Game: TAM vs DAL, 24-16 Win
- Fantasy points: 0.5
#7. Bauer Sharp, October 18, 2026
- Stats: 21 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 1 Receptions, 1 Targets
- Game: TAM vs PIT, 19-26 (OT) Loss
- Fantasy points: 2.1
#6. Cade Otton, November 8, 2026
- Stats: 25 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 4 Receptions, 8 Targets
- Game: TAM vs CHI, 24-27 Loss
- Fantasy points: 2.5
#5. Cade Otton, October 8, 2026
- Stats: 25 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 4 Targets
- Game: TAM vs DAL, 24-16 Win
- Fantasy points: 2.5
#4. Cade Otton, September 13, 2026
- Stats: 26 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 5 Targets
- Game: TAM vs CIN, 27-33 Loss
- Fantasy points: 2.6
#3. Cade Otton, October 4, 2026
- Stats: 37 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 4 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs GNB, 14-17 Loss
- Fantasy points: 3.7
#2. Cade Otton, September 20, 2026
- Stats: 38 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 5 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs CLE, 19-23 Loss
- Fantasy points: 3.8
#1. Cade Otton, September 27, 2026
- Stats: 56 Receiving Yards, 0 Receiving TDs, 3 Receptions, 6 Targets
- Game: TAM vs MIN, 16-23 Loss
- Fantasy points: 5.6